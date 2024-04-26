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В США не исключили, что скоро вместе с украинцами будут воевать европейцы

Журналистка Моррис не исключила, что скоро вместе с ВСУ будут воевать европейцы

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Thomas Peter/Reuters

Американская журналистка Натали Моррис заявила, что из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) следующим шагом станет введение европейских войск на территорию республики, которые будут сражаться вместе с остатками армии. Ее слова приводит Redacted.

Моррис сослалась на неназванные источники, которые сообщили, что потери в рядах ВСУ приближаются к 600 тысячам, еще более миллиона солдат ранены. По ее словам, «эта цифра обескураживает».

«Они скрывают это от нас не просто так, потому что, если бы мы действительно осознали, что послать им больше денег — значит заставить еще больше людей страдать, разрушить еще больше жизней, мы [США] бы это прекратили», — считает она.

По словам журналистки, Вашингтон, вероятно, потребует от Украины провести новое контрнаступление в рамках предоставленного пакета военной помощи.

«Так как же именно они собираются это провернуть, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен, как мы уже сообщали? Что ж, они просто больше не будут использовать украинцев — теперь воевать пойдут европейские солдаты!» — заявила Моррис.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

Ранее Захарова раскрыла цель нахождения военных США на Украине.

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