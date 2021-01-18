Лавров уверен, что администрация Байдена знает о готовности РФ к сотрудничеству

Администрация избранного президента США Джо Байдена знает, что Россия готова сотрудничать в различных сферах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

Лавров также выразил надежду, что Байден сформирует профессиональную, а не пропагандистскую команду.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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