Путин поручил скорректировать нацпроекты и нацпрограммы
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину привести в соответствие государственные программы и обновленные национальные цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — указано в списке.
Срок исполнения поручения — до 1 апреля.
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