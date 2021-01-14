Трамп стал первым президентом США, кому импичмент вынесли дважды
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп является первым главой государства, кому импичмент был объявлен дважды, передает NBC.
Первый раз импичмент Трампу был вынесен в декабре 2019 года за злоупотребление властью и воспрепятствование Конгрессу. В прошлый раз Сенат оправдал его.
Палата представителей Конгресса США также объявляла импичмент экс-президентам Линдону Джонсону в 1968 и Биллу Клинтону в 1998 году. Сенат также оправдал их.
Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против — 197.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В конгрессе встретили аплодисментами слова республиканца о поддержке импичмента Трампу
— WP сообщила об отказе республиканцев собирать Сенат для импичмента Трампа