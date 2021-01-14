Трамп стал первым президентом США, кому импичмент вынесли дважды

Президент США Дональд Трамп является первым главой государства, кому импичмент был объявлен дважды, передает NBC.

Первый раз импичмент Трампу был вынесен в декабре 2019 года за злоупотребление властью и воспрепятствование Конгрессу. В прошлый раз Сенат оправдал его.

Палата представителей Конгресса США также объявляла импичмент экс-президентам Линдону Джонсону в 1968 и Биллу Клинтону в 1998 году. Сенат также оправдал их.

Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против — 197.

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