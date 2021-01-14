Трампу вынесли импичмент

Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, передает CNBC.

В резолюции об импичменте присутствует только одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу.

За импичмент Трампу проголосовали 222 конгрессмена, против — 197 законодателей.

Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат. Для объявления импичмента Трампу за принятие документа должны проголосовать 67 из 100 сенаторов. При этом республиканцы еще не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WP сообщила об отказе республиканцев собирать Сенат для импичмента Трампа

— Лидер республиканцев в сенате не определился с позицией по импичмену Трампу

— Палата представителей начала финальное голосование по импичменту Трампу