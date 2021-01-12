Трамп назвал «полностью уместной» свою речь на митинге в день штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп заявил, что его речь на митинге в день штурма Капитолия была «полностью уместной». Об этом пишет ТАСС.

«Она (речь на митинге) была изучена, и люди пришли к выводу, что она была полностью уместной», — сказал Трамп.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения его сторонников на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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