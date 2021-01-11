Резолюцию об импичменте Трампа поддержали 218 демократов в Конгрессе

По меньшей мере 218 демократов в Конгрессе США поддержали резолюцию об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, этого количества голосов достаточно для утверждения документа при голосовании по нему в палате представителей Конгресса США.

Ранее палата представителей обнародовала текст резолюции, согласно которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.