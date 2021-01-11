Горбачев оценил ситуацию в Белоруссии и Киргизии

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал события, происходящие на постсоветском пространстве. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия и Киргизия столкнулись с трудностями перехода к демократии.

«Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше», — выразил мнение бывший советский лидер.

Политик напомнил, что ранее уже говорил о ситуации в Белоруссии в интервью британскому изданию The Times. Тогда, осенью 2020 года, он отметил, что восхищается белорусами.

Горбачев считает, что белорусскому народу необходимо дать возможность самому найти путь. При необходимости провести конституционные изменения. Он подчеркнул, что другим странам не стоит в это вмешиваться, а участники этого процесса должны проявить полную ответственность.

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