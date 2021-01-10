Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за три года
Побеждающий на президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров пообещал вывести страну из кризиса за два-три года. Об этом пишет ТАСС.
«Республика находится в тяжелейшем положении. Но мы выведем ее из кризиса в течение ближайших двух-трех лет», — сказал политик.
Жапаров также подчеркнул, что не допустит в стране политических гонений, в том числе на своих оппонентов.
По результатам обработки данных с 96,65% участков, Садыр Жапаров побеждает в первом туре, набирая 79,25% голосов.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.
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