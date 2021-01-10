Лукашенко пообещал подготовить проект новой конституции к концу года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах по подготовке проекта новой конституции страны. Об этом он рассказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По его словам, подготовка данного проекта будет завершена к концу 2021 года.

Он также добавил, что сроки референдума будут объявлены в рамках Всебелорусского народного собрания. Президент отметил, что на нем также может быть проведено обсуждение будущих поправок в конституцию.

При этом политик не уточнил, какие именно изменения могут быть внесены в документ.

«Я обозначал некоторые - о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство», — заключил Лукашенко.

28 декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11 — 12 февраля 2021 года в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021 — 2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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