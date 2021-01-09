Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились в приграничной зоне

Главы служб безопасности Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев встретились в субботу, 9 января, в нейтральной приграничной зоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Встреча состоялась близ села Ерасх Араратской области, недалеко от азербайджанской Нахичевани. Отмечается, что стороны обсудили вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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