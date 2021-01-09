Назарбаев высказался против переименований в его честь
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил против новых переименований в его честь. Об этом он сказал в документальном фильме «Штрихи к портрету» на телеканале «Хабар».
Бывший глава государства выразил мнение, что Казахстану необходимо возвращать исторические названия.
Назарбаев указал, что если при жизни пытаются увековечить чью-то память, то не верят, что она будет сохранена.
«Поэтому я бы просил, чтобы этим не увлекались», — сказал он.
Экс-президент подчеркнул, что ему «совсем не нужно», чтобы казахстанцы стремились переименовывать в его честь различные объекты страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан