Назарбаев высказался против переименований в его честь

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил против новых переименований в его честь. Об этом он сказал в документальном фильме «Штрихи к портрету» на телеканале «Хабар».

Бывший глава государства выразил мнение, что Казахстану необходимо возвращать исторические названия.

Назарбаев указал, что если при жизни пытаются увековечить чью-то память, то не верят, что она будет сохранена.

«Поэтому я бы просил, чтобы этим не увлекались», — сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что ему «совсем не нужно», чтобы казахстанцы стремились переименовывать в его честь различные объекты страны.

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