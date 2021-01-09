Посольство сообщило об отсутствии россиян среди задержанных за штурм Капитолия

Россияне отсутствуют среди задержанных или пострадавших во время беспорядков 6 января у Капитолия в Вашингтоне. Об этом посольство России в США сообщило в Facebook.

«Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты отметили, что российское посольство в США внимательно следит за ситуацией в связи с положением дел в округе Колумбия (столичный округ США).

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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