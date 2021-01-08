Пашинян назвал главный приоритет Армении в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом республики при дальнейшей реализации положений трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху обмен пленными, заложниками и иными удерживаемыми лицами с азербайджанской стороной. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для армянской стороны важно проведение масштабных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий.

Вторым главным моментом Пашинян назвал разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций. По его словам, речь идет о дальнейшем выполнении грузоперевозок и налаживании транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, а также о транспортном сообщении азербайджанского государства с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.

«Вновь обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина «коридор», касающегося города Мегри или иной территории Армении», — подчеркнул Пашинян, добавив, что выбор маршрутов сообщений из территории Армении в РФ и из Азербайджана в Нахичевань — тема отдельных обсуждений.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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