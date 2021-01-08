WSJ: министр образования США подала в отставку после осады Капитолия

Министр образования США Бетси ДеВос подала прошение об отставке после беспорядков в американском Капитолии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на ее письмо действующему президенту Дональду Трампу.

«Нет никаких сомнений в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это стало переломным моментом», – обратилась ДеВос к Трампу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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