Меркель: отказ Трампа признавать поражение на выборах вызывает сожаление

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала беспорядки в Вашингтоне и отказ действующего президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах, прошедших 3 ноября 2020 года, передает РИА «Новости».

«Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль», — заявила канцлер.

Она также отметила, что «очень сожалеет, что президент Трамп не признает свое поражение» с ноября.

Ранее стало известно, что Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

— Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

— Трамп пообещал мирную передачу власти