В конгрессе США отозваны возражения по выборам в штатах Мичиган и Джорджия

Возражения на утверждение голосов в американских штатах Мичиган и Джорджии отозваны. Джо Байден получил по 16 голосов выборщиков от каждого штата по итогам президентских выборов США, передает CNN.

«После сегодняшних событий, кажется, некоторые сенаторы сняли свои возражения», — заявил один из сенаторов Джорджии.

Конгрессмены также утвердили результаты голосования в Неваде, где за Байдена отдали свои голоса шесть выборщиков. Там отказались от возражений после беспорядков в Вашингтоне.

Ранее сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от Аризоны.

6 января действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. В результате начались беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия, и процедуру пришлось прервать. Власти столичного округа Колумбия ввели комендантский час до 14.00 мск 7 января. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

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