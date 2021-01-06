Сенатор: демократы получили контроль над верхней палатой Конгресса США

Демократы вернули контроль над верхней палатой Конгресса США, объявил лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер. Об этом пишет ТАСС.

«Похоже, наступил совершенно новый день. Впервые за шесть лет демократы получат большинство в Сенате Соединенных Штатов — и это будет очень хорошо для американского народа», — заявил Шумер.

По оценкам ведущих СМИ, демократ Рафаэль Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия. Демократ Джон Оссофф также объявил, что получил второй мандат в штате.

Шумер отметил, что США переживают один из мощнейших кризисов, и демократы в Сенате готовы осуществить смелые перемены, чтобы помочь американцам.

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