Трамп пообещал «адскую битву» с Байденом за пост президента

Президент США Дональд Трамп отказался уходить из Белого дома и передавать власть избранному президенту США демократу Джо Байдену. Такое обещание американский лидер дал во время своего выступления в штате Джорджия, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале WJCL News.

Политик сообщил, что намерен устроить «адскую битву» за пост главы государства, если демократы «захватят» Белый дом и Сенат.

Трамп подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, при которой его лишают «победы», невзирая на «огромный перевес» по результатам голосования.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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