Трамп наградил защищавшего его в ходе «российского дела» конгрессмена

Действующий президент США Дональд Трамп наградил конгрессмена Девина Нуньеса, который расследовал действия демократов против штаба Трампа в ходе «российского дела». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп вручит Президентскую медаль свободы Девину Нуньесу. Эта престижная награда является высшей гражданской наградой страны, которая присуждается президентом лицам, которые внесли особо достойный вклад в безопасность или национальные интересы Соединенных Штатов», – сообщает администрация США.

В сообщении отмечается, что в ходе «российского дела» Нуньес подвергался большому личному риску, но не переставал отстаивать правду.

«У него хватило мужества противостоять СМИ, ФБР, разведывательному сообществу, Демократической партии, иностранным шпионам», — подчеркивается в публикации.

Нуньес в 2016-2019 годах возглавлял комитета палаты представителей по разведке, он неоднократно раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом «российском деле» о вмешательстве России в выборы главы государства в 2016 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп помиловал еще двоих фигурантов «российского дела»

— Конгрессмен США проиграл иск по «российскому делу»

— Разведка США перенесла публикацию доклада о вмешательстве в выборы