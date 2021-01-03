В США заработал новый состав конгресса

В США к своим должностным обязанностям приступил новый состав конгресса страны. Об этом сообщает CNN.

При этом контроль над сенатом пока не был установлен.

Новые члены конгресса, которые формально называются 117-й конгресс, были избраны в ходе выборов в США в ноябре.

Кроме того, палата представителей США уже провела заседание первой сессии. В ней члены Демократической партии сохранили большинство, однако республиканцам удалось сократить отрыв: 222 демократа против 221 члена Республиканской партии.

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