Британия рассчитывает на сотрудничество с США в противодействии РФ и Китаю

Посол Великобритании в США Карен Пирс надеется на тесное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в соперничестве с Россией и Китаем. Такое заявление она сделала в эфире телеканала Bloomberg.

По ее словам, одним из «крупнейших вызовов» для США и Соединенного Королевства является «стратегическое соперничество со стороны России и Китая», особенно КНР.

Пирс считает, что американской и британской сторонам необходимо сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса».

«Мы, к примеру, не хотим однажды проснуться и узнать, что китайские стандарты действуют в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство», — сказала дипломат.

Посол добавила, что рассчитывает на сотрудничество между двумя странами на данных направлениях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США выделили сотни миллионов на противостояние влиянию России

— Нужны реформы: Байден обсудил с экспертами угрозу от России и Китая

— Китай намерен наращивать межармейское сотрудничество с Россией