Шведского премьера раскритиковали из-за посещения ТЦ перед Рождеством

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подвергся критике из-за посещения торгового центра перед Рождеством, сообщает издание The Local.

Он был замечен в торговым центре Gallerian со своими телохранителями 20 декабря — через два дня после того, как он призвал всех жителей Швеции избегать массового скопления людей и внести свой вклад в сдерживание распространения коронавируса.

«Я надеюсь и верю, что все в Швеции понимают, насколько это серьезно», — заявил Левен 18 декабря, когда ввел новые ограничения по COVID-19.

Пресс-секретарь премьера Микаэль Линдстрем отметил, что визит Левена в торговый центр был тщательно спланирован. Премьер-министр выполнил рекомендации Агентства общественного здравоохранения и свои собственные призывы, чтобы избежать скопления людей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нам нужна помощь»: Швеция признала провал в борьбе с коронавирусом

— Швеция заявила о провале своего прогноза по второй волне коронавируса

— «Британский» штамм коронавируса добрался до Швеции