Шведского премьера раскритиковали из-за посещения ТЦ перед Рождеством
Премьер-министр Швеции Стефан Левен подвергся критике из-за посещения торгового центра перед Рождеством, сообщает издание The Local.
Он был замечен в торговым центре Gallerian со своими телохранителями 20 декабря — через два дня после того, как он призвал всех жителей Швеции избегать массового скопления людей и внести свой вклад в сдерживание распространения коронавируса.
«Я надеюсь и верю, что все в Швеции понимают, насколько это серьезно», — заявил Левен 18 декабря, когда ввел новые ограничения по COVID-19.
Пресс-секретарь премьера Микаэль Линдстрем отметил, что визит Левена в торговый центр был тщательно спланирован. Премьер-министр выполнил рекомендации Агентства общественного здравоохранения и свои собственные призывы, чтобы избежать скопления людей.
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