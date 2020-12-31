Санду заявила о готовности приехать в Россию

Президент Молдавии Майя Санду назвала условие, при котором она готова приехать в Россию. Об этом сообщает телеканала TV8.

Она отметила, что готова совершить визит, если получит соответствующее предложение. По ее словам, такая поездка необходима для проведения обсуждения по ряду важных тем двусторонних отношений.

«У нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке», — сказала Санду.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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