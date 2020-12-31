Песков рассказал, как Путин будет отмечать Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет отмечать Новый год Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что российский лидер намерен встречать праздник в кругу семьи и близких, как в прошлом году.
При этом представитель Кремля выразил надежду на то, что политику удастся перевести дух в праздничные дни. Но Песков подчеркнул, что глава государства никогда не прерывает свою деятельность в период на каких-то праздников.
Владимир Путин выступит с традиционным новогодним обращением к россиянам в ночь с 31 декабря. Первыми в России Новый год встретят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Там он наступит в 15.00 по мск.
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