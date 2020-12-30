В Совфеде ответили на обещание Кулебы сделать Крым «адской» темой для РФ

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на тему Крыма являются не более чем попыткой самовнушения. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные слова из уст киевских политиков — попытка убедить самих себя в том, что они «еще на что-то способны».

«А по факту они останутся у разбитого корыта», — заявил Цеков.

Он добавил, что такими заявлениями Кулеба разрушает Украину.

Ранее Кулеба пообещал, что вопрос Крыма станет для России «адской темой», а не священной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.

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