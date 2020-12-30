Конституционный суд Украины счел неконституционным отстранение Зеленским главы суда

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Конституционный суд Украины считает неконституционным указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении КСУ.

«Издав указ... от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей... Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в суде, Тупицкий должен и далее исполнять свои полномочия.

Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на два месяца, чтобы «восстановить справедливость и решить конституционный кризис».

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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