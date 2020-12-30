Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров, сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении президенту Франции Эммануэлю Макрону Путин отметил, что 2020 год выдался непростым и принес много испытаний — от террористических нападений до пандемии коронавируса.

В поздравлении канцлеру Германии Ангеле Меркель российский лидер обратил внимание на то, что отношения двух стран весьма важны для обоих народов и имеют большое значение для безопасности и стабильности на европейском континенте.

В поздравлении японскому премьер-министру Есихидэ Суга Путин подтвердил настрой на конструктивный диалог.

В список тех, кому были направлены поздравления, также вошли белорусский президент Александр Лукашенко, президенты Армении и Азербайджана Армен Саркисян и Ильхам Алиев, армянский и израильский премьеры Никол Пашинян и Биньямин Нетаньяху, сирийский и турецкий лидеры Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган, а также председатель Китая Си Цзиньпин.

Поздравление было направлено президентам Молдавии, Сербии и Венесуэлы Майи Санду, Александру Вучичу и Николасу Мадуро, а также премьеру Индии Нарендре Моди.

Кроме того, Путин поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, а также избранного и действующего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа.

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