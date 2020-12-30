Лукашенко получил черный берет «за особые заслуги»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 30 декабря, во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома получил черный берет «за особые заслуги». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что решение наградить лидера страны высшим знаком отличия омоновцев принял совет командиров отряда.

Президент при этом обратил внимание на то, что вряд ли выполнит необходимые нормативы на право ношения берета. Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба подчеркнул, что черный берет вручен главе государства «за особые заслуги».

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.

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