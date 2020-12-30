Экс-посла Молдавии в РФ обвинили в причастности к контрабанде

Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявлены обвинения по делу о контрабанде анаболиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

«Он стал обвиняемым в соучастии в контрабанде», — сообщили в пресс-службе.

28 декабря Негуцу задержали на двое суток. Он себя виновным не признает. Следствие подало ходатайство в суд, чтобы бывшего посла можно было арестовать на 30 дней.

Если вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

5 декабря МИД Молдавии сообщило о предотвращения попытки контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. После этого Негуца был отозван с должности посла.

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