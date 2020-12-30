Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами при политдеятельности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иностранными агентами в РФ, которые занимаются на территории страны политической деятельностью на средства других государств. Данный документ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что физические лица, получающие денежные средства из-за рубежа на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Такой же статус могут получить незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием.

Подписанный президентом закон устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, действующих на российской территории без госрегистрации и получающих деньги из-за границы для участия в политдеятельности. Кроме того, информация, содержащаяся в этих уведомлениях, составит реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые войдут в данный реестр, будут обязаны ежеквартально представлять Минюсту сведения об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.

Также статус иностранного агента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в России, если они будут заниматься работой, связанной с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.

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