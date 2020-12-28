План по реформе органов власти утвержден кабмином

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правительство России утвердило основы оптимизации штатов федеральных органов власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как уточняется, реформа госаппарата распространится на 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует кабмин.

«Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Оптимизация нацелена на сокращение числа подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Благодаря изменениям система госуправления станет современнее и функциональнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мишустин заявил об объединении ряда институтов развития в пять крупных центров

Мишустин: реформа системы госуправления начнется 1 января