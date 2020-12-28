План по реформе органов власти утвержден кабмином
Елизавета Мележенкова
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Правительство России утвердило основы оптимизации штатов федеральных органов власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как уточняется, реформа госаппарата распространится на 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует кабмин.
«Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Оптимизация нацелена на сокращение числа подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Благодаря изменениям система госуправления станет современнее и функциональнее.
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