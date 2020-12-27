Песков рассказал о готовых привиться российской вакциной украинцах

На Украине есть огромное количество людей, которые были бы согласны использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1», полный текст опубликован на портале Вести.Ru.

«На Украине огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких, и которые, конечно, с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине», – рассказал пресс-секретарь.

По мнению Пескова, украинцы использовали бы российскую вакцину, если бы она была доступна на Украине.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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