Список самых богатых россиян по версии Forbes возглавил совладелец НЛМК

Совладелец НЛМК Владимир Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes.

По данным Forbes Real Time, состояние бизнесмена увеличилось на $187 млн за один день и достигло $26,1 млрд за счет роста цен на акции Новолипецкого металлургического завода. Он обошел в рейтинге президента «Норникеля» Владимира Потанина, чье состояние составляет $26 млрд.

Ранее журнал Forbes подсчитал, что в текущем году в совокупности миллиардеры в мире заработали $1,9 трлн.

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