Список самых богатых россиян по версии Forbes возглавил совладелец НЛМК
Анна Светлова
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Совладелец НЛМК Владимир Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes.
По данным Forbes Real Time, состояние бизнесмена увеличилось на $187 млн за один день и достигло $26,1 млрд за счет роста цен на акции Новолипецкого металлургического завода. Он обошел в рейтинге президента «Норникеля» Владимира Потанина, чье состояние составляет $26 млрд.
Ранее журнал Forbes подсчитал, что в текущем году в совокупности миллиардеры в мире заработали $1,9 трлн.
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