Байден: кибератаки против госучреждений США не останутся без ответа

Избранный президент США Джо Байден пообещал не оставить без ответа серию кибератак против американских госучреждений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам - ответ на это будет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден выразил недовольство из-за того, что действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не определил, кто стоял за кибератаками.

Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон в связи с кибератаками.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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