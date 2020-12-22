СМИ: Колумбия выслала двух российских дипломатов
Карина Казанцева
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Власти Колумбии выслали двух российских дипломатов, которых подозревают в разведывательной деятельности. Об этом пишет местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.
Как пишет издание, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове.
По информации источников, они вербовали информантов в городе Кали, а также занимались экономическим шпионажем, проявляя заинтересованность в конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.
Россияне уже улетели из Колумбии.
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