США ввели санкции в отношении жены президента Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ввела санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в том числе ограничительные меры были установлены и в отношении ее нескольких ближайших родственников.

Глава госдепа подчеркнул, что причиной для установления санкций стало «препятствование усилиям по политическому урегулированию сирийского конфликта».

«Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций», — подчеркнул Помпео.

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