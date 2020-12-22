США ввели санкции в отношении жены президента Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ввела санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в том числе ограничительные меры были установлены и в отношении ее нескольких ближайших родственников.
Глава госдепа подчеркнул, что причиной для установления санкций стало «препятствование усилиям по политическому урегулированию сирийского конфликта».
«Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций», — подчеркнул Помпео.
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