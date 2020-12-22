Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит расширение гарантий для бывшего президента страны и всех членов его семьи. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон был подготовлен в рамках развития поправок в Конституцию России.

Согласно документу, бывший глава государства обладает неприкосновенностью, которая не дает право привлечь его к административной или уголовной ответственности, а также подвергать допросу, в том числе личному, обыску, задержанию или аресту.

Данная неприкосновенность относится в том числе к транспортным средствам экс-президента, средствам связи, документам, багажу, а также занимаемые им жилые и служебные помещения.

Кроме того, закон предусматривает неприкосновенность в отношении деятельности бывшего президента страны как в период исполнения им своих полномочий, так и вне зависимости от него.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГД внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться еще на 2 срока

— Госдума приняла закон о гарантиях экс-президенту и его семье

— Путин утвердил право экс-президента стать пожизненным сенатором