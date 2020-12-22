Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит расширение гарантий для бывшего президента страны и всех членов его семьи. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный закон был подготовлен в рамках развития поправок в Конституцию России.
Согласно документу, бывший глава государства обладает неприкосновенностью, которая не дает право привлечь его к административной или уголовной ответственности, а также подвергать допросу, в том числе личному, обыску, задержанию или аресту.
Данная неприкосновенность относится в том числе к транспортным средствам экс-президента, средствам связи, документам, багажу, а также занимаемые им жилые и служебные помещения.
Кроме того, закон предусматривает неприкосновенность в отношении деятельности бывшего президента страны как в период исполнения им своих полномочий, так и вне зависимости от него.
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