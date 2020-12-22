Посол РФ высказался о санкциях США против российских компаний

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя санкции в отношении российских компаний, заявил, что Вашингтон в антироссийском запале решил не считаться с интересами собственного бизнеса. Соответствующее заявлении посла опубликовано на странице дипведомства РФ в Вашингтоне в Facebook.

21 декабря Минторг США опубликовал список из 45 компаний России и 58 предприятий КНР — связанных с вооруженными силами — к которым применят ограничения на экспорт.

Антонов отметил, что такое решение американской стороны деструктивно и подрывает не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывает любую положительную перспективу.

Кроме того, данные ограничения негативно скажется и на бизнесе США, так как он лишится возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в некоторых перспективных сферах, заявил посол РФ. Он уточнил, что речь идет о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, а также металлургии.

Антонов добавил, что введенные санкции приводят в еще большему кризису в отношениях двух стран, и выход из этого кризиса возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. «Пока такого стремления мы не видим», — заключил посол.

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