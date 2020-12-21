Путин раскрыл свое новогоднее желание

Президент России Владимир Путин назвал свое новогоднее желание. Об этом глава государства рассказал после тренировки с детьми у Красной площади, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, о новогоднем желании Путин спросила маленькая девочка. Сначала президент ответил, что еще не придумал, однако быстро сориентировался.

«Чтобы все были здоровы», – пожелал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинской области, пожелавшего покататься с президентом на коньках.

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