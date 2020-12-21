ГП Белоруссии возбудила дело об экстремизме против Тихановской
Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовные дела против лидера оппозиции республики Светланы Тихановской и ее сторонников, сообщается на сайте ГП.
Фигурантами дела помимо экс-кандидата в президенты стали члены Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и другие.
Все они подозреваются в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Ранее в Белоруссии возбудили дело против поддержавшего оппозицию экс-посла.
В Белоруссии после президентских выборов начались массовые забастовки из-за несогласия с результатами голосования, согласно которым победил Александр Лукашенко.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета по транзиту власти. Представители КС требуют проведения новых выборов в республике.