Глава минюста США не планирует назначать спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Глава американского министерства юстиции Уильям Барр заявил, что не планирует назначать специального прокурора для расследования действий Хантера Байдена, сына избранного президента страны Джо Байдена. Его слова приводит Reuters.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о желании действующего президента США Дональда Трампа назначить спецпрокурора для расследования в отношении Хантера Байдена. Трамп заявил, что не имеет отношения к делу Байдена-младшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп намерен назначить спецпрокурора для расследования дела против Байдена и выборов

— Трамп заявил о своей непричастности к делу сына Байдена

— Байдена «не беспокоят» обвинения против его сына