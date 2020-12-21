Член боснийского президиума Додик госпитализирован после контакта с заболевшим COVID-19
Марина Львова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик госпитализирован после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает RTS.
С 19 декабря Додик находился на самоизоляции после контакта с больным COVID-19. Как стало известно, его госпитализировали с двусторонней пневмонией.
На прошлой неделе 15 декабря Додик провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находился в Боснии и Герцеговине с рабочим визитом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Хотим уважения»: почему на Лаврова обиделись в Боснии и Герцеговине
— Икона раздора: МИД РФ вернет подарок боснийскому президиуму
— Представители Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым