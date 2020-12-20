Мэрия отказалась комментировать данные об отставке мэра Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга отказались комментировать сообщения средств массовой информации о предстоящей отставке мэра Александра Высокинского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем», – заявили в пресс-службе мэрии.

При этом в департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что решения об освобождении от должности первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова не было.

Ранее издание URA.RU со ссылкой на источники сообщило, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявит о своей отставке 21 декабря. При этом он якобы намерен назначить первым вице-мэром Алексея Орлова, который стал бы исполняющим обязанности главы города после утверждения отставки Высокинского.

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