Зеленский: США могут повлиять на получение Украиной вакцины от коронавируса первыми

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но государство «основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину». Об этом сообщает New York TimesTimes.

«Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими», — говорится в сообщении.

Зеленский считает, что «именно США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми».

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