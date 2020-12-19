Пушков посмеялся над решением США закрыть два генконсульства в России
Сенатор Алексей Пушков высмеял решение Госдепа США закрыть консульства во Владивостоке и Екатеринбурге.
В своем Telegram-канале он написал, что закрытие консульств США — это «еще один признак сворачивания отношений с Россией».
«Экономия в $3,2 млн — это смешно», — добавил он.
Он признал, что у американской экономики есть проблемы, но закрытие консульств — это «политическое решение». Он полагает, что Соединенные Штаты переходят к «ледяной войне» против России.
Ранее в диппредставительстве США в РФ заявили, что Штаты закрывают два консульства, но не из-за пандемии коронавируса. «Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ», — говорилось в сообщении.
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