В Елисейском дворце рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон находится в стабильном состоянии после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что у главы государства сохраняются симптомы болезни, усталость, кашель, ломота в теле. При этом вирус никак не мешает Макрону выполнять свои обязанности, говорится в коммюнике.

Президент проходит регулярные обследования, которые показывают обнадеживающие результаты.

Макрон получил положительный тест на коронавирус в четверг, 17 декабря. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать удаленно.

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