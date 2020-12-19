В Елисейском дворце рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 Макрона
Катерина Медведева
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Президент Франции Эммануэль Макрон находится в стабильном состоянии после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что у главы государства сохраняются симптомы болезни, усталость, кашель, ломота в теле. При этом вирус никак не мешает Макрону выполнять свои обязанности, говорится в коммюнике.
Президент проходит регулярные обследования, которые показывают обнадеживающие результаты.
Макрон получил положительный тест на коронавирус в четверг, 17 декабря. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать удаленно.
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