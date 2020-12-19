Песков не смог выбрать самый сложный день в «неспокойной» работе Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина в целом достаточно неспокойная работа, поэтому сложно выбрать самый сложный день в уходящем году для российского лидера. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1».

При этом представитель Кремля заметил, что вряд ли и сам Путин ответит на этот вопрос.

«У него (президента) в целом работа такая, неспокойная, как вы понимаете, поэтому ответить на такой вопрос очень сложно... Тем более год-то весь наполнен нестандартными новостями, мягко говоря», — сказал Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Беспрецедентное решение: Путину запретили посещать Олимпиады

— Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с коронавирусом

— Познер поддержал Путина в критике США