Песков не смог выбрать самый сложный день в «неспокойной» работе Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина в целом достаточно неспокойная работа, поэтому сложно выбрать самый сложный день в уходящем году для российского лидера. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1».
При этом представитель Кремля заметил, что вряд ли и сам Путин ответит на этот вопрос.
«У него (президента) в целом работа такая, неспокойная, как вы понимаете, поэтому ответить на такой вопрос очень сложно... Тем более год-то весь наполнен нестандартными новостями, мягко говоря», — сказал Песков.
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