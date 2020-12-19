Трамп подписал временный двухдневный бюджет

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет на два дня, тем самым предотвратив шатдаун [приостановку работы]. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее палата представителей США и сенат приняли временный бюджет сроком на два дня.

Последний раз бойкот правительства США произошел два года назад.

Тогда Трамп и республиканцы пытались включить в госбюджет расходы в размере 5,7 млрд долларов на стройку стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды наркотиков. Демократы были против этой инициативы, поэтому бюджет не могли принять с декабря 2018 до февраля 2019 года. Кроме того, из-за споров по поводу бюджета и строительства стены в США 22 декабря правительство приостановило свою работу на рекордный срок. Шатдаун длился 35 дней.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США договорились, как избежать шатдауна

— Трамп продлил временное финансирование правительства США

— Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня