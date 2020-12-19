Помпео включил Россию в список врагов Америки
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — говорится в сообщении.
В этом контексте Помпео указал на сообщения западных СМИ о причастности России к хакерским атакам на американские госучреждения.
«Мы очень долго видели подобное — использование ассиметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить», — говорится в сообщении.
При этом Помпео подчеркнул, что Китай является для США большей, «экзистенциальной» угрозой.
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